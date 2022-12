In de Challenger Pro League, de vroegere tweede klasse, is Club NXT met 0-2 gaan winnen op het veld van RWDM. De Brusselaars verliezen zo opnieuw dure punten in de strijd voor de titel.

Club NXT komt al vroeg in de partij op voorsprong. Na een vrije trap scoort Ibe Hautekiet met het hoofd. En die Hautekiet is ook betrokken bij de 0-2 in de tweede helft. Na wat geharrewar is het Mertens die de bal kan binnentrappen. In het slot van de match komt Club NXT goed weg. De scheidsrechter fluit niet na een nochtans duidelijke handsbal. Club pakt zes op zes en staat zevende.