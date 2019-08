Linz, dat het Zwitserse Basel uitschakelde in de derde kwalificatieronde, vormt voor Club Brugge de laatste horde op weg naar de groepsfase van de Champions League. De heenwedstrijd van de play-offronde wordt op 20 augustus op Oostenrijkse bodem gespeeld, de return vindt op 28 augustus plaats in Brugge. De verliezer van de dubbele confrontatie wordt opgevist in de Europa League.