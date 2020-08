Club opent seizoen tegen Charleroi

In vergelijking met de kalender van 8 juli blijft ook de wedstrijd Standard - Cercle Brugge op 8 augustus behouden. De andere matchen zijn nieuw. Zo ontvangt Antwerp diezelfde dag Moeskroen. Op 9 augustus gaat AA Gent op bezoek bij STVV, gevolgd door Zulte Waregem - Racing Genk, KV Mechelen - RSC Anderlecht en KV Kortrijk - Waasland-Beveren. Op maandag 10 augustus staan nog twee wedstrijden op het programma: OH Leuven - KAS Eupen en KV Oostende - Beerschot.

Wedstrijden onder voorbehoud

"Het spreekt voor zich dat wedstrijden onder voorbehoud zijn van lokale COVID-19-maatregelen. De Pro League blijft inzetten op constructief overleg met de relevante overheden om de beroepsuitoefening voor haar clubs te vrijwaren. We hopen zo spoedig mogelijk eenzelfde uniforme regeling uit te werken zoals gebeurde in Leicester en Catalonië", zo klinkt het bij de Pro League, die nog altijd rekent op een uitzondering voor profclubs nu er een verbod is op contactsporten in de provincie Antwerpen.