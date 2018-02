Club raakt niet voorbij Genk

Karelis (11.) bracht Genk op voorsprong, maar Club knokte zich snel terug in de partij. Vanaken (15.) benutte een strafschop na een fout op Diaby. Brugge voerde de druk op, maar Genk kreeg op het uur een uitgelezen mogelijkheid om opnieuw op voorsprong te komen. Na een overtreding op Pozuelo in de zestien trapte Karelis een penalty, maar de Griek miste.

Dat bleek een kantelpunt, want Vanaken (64.) tekende enkele ogenblikken later voor de 2-1. Via een nieuwe penalty kwam Genk echter alnsog op gelijke hoogte. Ditmaal was het Malinovski (84.) die zijn verantwoordelijkheid nam en de 2-2 eindstand op het bord zette.

Club (60 punten) houdt aan kop van de stand achtervolgers Charleroi (48 ptn) en Anderlecht (46) op ruime afstand.