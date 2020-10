Club speelt 1-1 tegen Lazio:"hadden drie punten kunnen zijn"

Zeker in de tweede helft mocht blauw-zwart aanspraak maken op meer in een leeg Jan Breydelstadion. Maar de Bruggelingen konden hun kansen niet afmaken tegen het door het coronavirus geteisterde Lazio. "Ik vind dat we die drie punten echt hadden verdiend", zegt Clement.

"Ik heb tegen mijn spelers gezegd dat ik gemengde gevoelens heb. Voor 90 procent ben ik heel trots op wat ze getoond hebben. Ze hebben hoog druk gezet en slaagden erin terug te keren na een achterstand. En ze bleven op het einde van de match voor de overwinning gaan. En voor 10 procent ben ik teleurgesteld dat we het niet afgemaakt hebben."

"Had 6 op 6 kunnen zijn"

Volgende week woensdag speelt Club Brugge gastheer voor Borussia Dortmund, dat Zenit Sint-Petersburg met 2-0 versloeg. "Na twee speeldagen tellen we 4 op 6. Daar had iedereen voor deze twee matchen voor willen tekenen. Maar het had 6 op 6 kunnen zijn. We zullen proberen tot het einde van de rit mee te doen, we trachten zo hoog mogelijk eindigen", aldus Clement.

"Naast onze kwaliteiten moeten we het doen met ons enthousiasme en ons teamwork, want de andere teams hebben veel grotere budgetten." Zaterdag ontvangt Club Brugge het door het coronavirus geaffecteerde KV Mechelen. Dit op voorwaarde dat Malinwa niet meer dan zes positief geteste spelers in de A-kern telt. "Ik hoop dat de match tegen KV Mechelen doorgaat. Ik wil op dit elan voortgaan. Maar we moeten de dingen ondergaan, dat is de wereld waarin we nu leven", besloot Clement.