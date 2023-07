Club start morgen met eerste echte opdracht, en het is meteen een belangrijke

Club wil opnieuw een goede Europese campagne spelen, maar dan moet het in de tweede voorronde van de Conference League voorbij het Deense Aarhus raken. In de generale repetitie tegen AZ Alkmaar kon Club wel niet overtuigen.

Aarhus werd vorig seizoen derde in Denemarken, en begon vorig weekend met een 1-0 zege tegen promovendus Vejle aan de nieuwe competitie. Deila is op zijn hoede. Ronny Deila: "Het is een goede voetbalploeg. Hardwerkend, met een sterke identiteit van samenhang en organisatie, en ze hebben ook kwaliteiten. Mortensen voorin, die ken ik van Noorwegen, is een sterke targetspits. Eerst en vooral zie ik een ploeg met een goede teamspirit en organisatie, en veel samenhang."

Kwaliteiten die ook Deila graag in zijn team ziet. De voorbereiding verliep met ups and downs, en de generale repetitie tegen AZ Alkmaar was ook niet meteen overtuigend. Deila heeft toch vertrouwen in een goede afloop. "Als Club voorbij Aarhus raakt, komt het in de derde voorronde uit tegen de winnaar van het duel tussen Dundalk uit Ierland en Akureyri uit IJsland. De return in Denemarken is volgende week donderdag."