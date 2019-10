Club stunt bijna maar pakt wel punt op Real

Prinsheerlijke start

Club Brugge kon niet beter starten in Bernabeu tegen een grootmacht die de voorbije weken in de knoei lag met zichzelf. Percy Tau zette zich door op links. Zijn voorzet bracht Dennis helemaal alleen voor Thibaut Courtois. De Clubspits nam aan met rechts, leek wat te struikelen maar legde de bal in diezelfde beweging met links naast Courtois in doel. De VAR moest de fase nog even bekijken maar er bleek geen sprake van buitenspel. Een droomstart voor Club, een koude douche voor Real. (Lees verder onder de foto)

Real reageert, Club toont lef

Real moest dus wel meteen uit zijn pijp komen. Maar het was Club dat lef bleef tonen en dat de Koninklijke in toom kon houden. De thuisploeg kreeg vooral enkele gevaarlijke hoekschoppen, waarop Simon Mignolet zijn wereldklasse toonde. Met één hand sprong hij een gemaakte kopbal nog uit zijn doelvlak. Ook Kroos kreeg meerdere kansen maar de Duitser mikt telkens net naast.

Daar is Dennis opnieuw

Club leek zo met 0-1 de rust in te gaan, tot Luka Modric daar anders over besliste. De Kroaat leed balverlies op het middenveld waardoor Dennis op Courtois kon afgaan. Opnieuw leek hij half te struikelen maar dan legde hij de bal toch netjes naast Courtois binnen. Dennis, die gezegd had dat hij per doelpunt op real een tattoo wou zetten, mocht dus al meteen gaan voor een dubbele tattoo. De supporters van Club konden hun ogen niet geloven maar Club ging in Santiago Bernabeu met 0-2 de rust in tegen wereldsterren als Benzema, Kroos, Modric, Marcelo en Hazard! . (Lees verder onder de foto's)

Courtois gewisseld, Real drukt

Zinedine Zidane moet in de pauze een echte donderpreek gegeven hebben. Een geblesseerde doelman Courtois moest binnen blijven - Areola kwam hem vervangen - en de Koninklijke kwam als een pletwals uit de kleedkamer. Club probeerde onder de druk uit te komen maar werd tegen het eigen doel gedrukt. Toch zou het tegendoelpunt van Real er eerder verrassend komen ... (Lees verder onder de foto)

Ramos scoort, randje buitenspel

Het te verwachten doelpunt kwam er via Sergio Ramos die bij de tweede paal een voorzet voorbij Mignolet kon werken. Al mocht de Spanjaard maar kort juichen want de lijnrechter gaf buitenspel aan. Club leek dus zijn dubbele voorsprong te behouden maar de VAR wilde de fase herbekijken en stelde op beelden - gezien van uit een ander camerastandpunt - dat Ramos toch geen buitenspel stond : 1-2 dus. (Lees verder onder de tweet)

Real Madrid have one back!



After a VAR check it's decided that Sergio Ramos is on side! pic.twitter.com/DuGqDlfFVw — Football on BT Sport (@btsportfootball) 1 oktober 2019

Rood Vormer leidt 2-2 in

Club leek zich te gaan opmaken voor een bang slot, maar Real slaagde er niet in om de druk hoog te houden. Modric mikte verkeerd, de motor sloeg niet aan. Kaarten vielen er wel, kansen kwamen er niet voor de thuisploeg. Maar tien minuten voor het einde kreeg Ruud Vormer een tweede geel en dus rood voor een overtreding, even buiten de zestien. Blauw-zwart verloor zijn captain en kreeg een dubbele klap te verwerken. Want de vrije trap die uit de fout van Vormer kwam, leidde de 2-2 in. Casemiro sprong hoger dan Deli en de gelijkmaker was een feit.

Real zette nog alles op alles maar Blauw-zwart kon de 2-2 in blessuretijd vasthouden, ondanks een zeldzaam foutje van Mignolet. Club Brugge begint zo de Champions League met 2 op 6. Dat is alvast één punt meer dan Real Madrid.