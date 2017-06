Club verrast compleet met Leko

De Kroaat Ivan Leko speelde van 2005 tot 2008 bij Club Brugge en kwam ook voor GBA en lange tijd voor Lokeren uit. Als trainer leidde hij tit nu toe OH Leuven (niet volledig succesvol) en Sint-truiden. Die laatste ploeg bracht hij afgelopen seizoen na een matige jaargang tot de finale van play-off 2.

"Begin van een nieuwe cyclus"

"We staan aan het begin van een nieuwe cyclus bij Club Brugge", zegt CEO Vincent Mannaert bij Sporza. "We hebben niet enkel naar namen gekeken in onze zoektocht naar een nieuwe coach, maar naar de juiste match en de juiste capaciteiten. Zo kwamen we uit bij Ivan Leko."

Leko wordt vrijdag om 11u voorgesteld.