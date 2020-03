Club verslaat Cercle in stadsderby

KVO virtueel even gered

Racing Genk kon zich geen misstap veroorloven bij KV Oostende, dat nog strijdt om het behoud. De kustploeg kwam vlak voor de pauze op voorsprong via Sakala. Op slag van rust volgde echter een enorme domper op de feestvreugde, Louis Verstraete mocht gaan douchen met een tweede gele kaart. Drie minuten ver in de tweede helft wees ref Lardot naar de stip na een overtreding van Faes. Onuachu zette de elfmeter om. KVO, met de teruggehaalde coach Adnan Custovic op de bank, ging helemaal kopje onder. Bongonda duwde de 1-2 tegen de touwen. Ook Ito en Daehli troffen nog raak voor de Limburgers. Marquet milderde voor KVO.

Anderlecht walst over Waregem, ook Kortrijk verliest

Anderlecht deed tegen Zulte Waregem meer dan het moest doen en gaf Essevee een 7-0 pandoering. Na zes minuten verschalkte Pletinckx zijn eigen doelman. Vlap maakte de 2-0 en Doku zette de 3-0 op het scorebord. Opnieuw Vlap maakte vanaf de penaltystip de 4-0, waarna ook Doku zijn tweede van de avond meepikte. Vlap maakte er uiteindelijk nog een hattrick van, zijn zesde doelpunt in drie competitiewedstrijden. Chadli zette de eindstand op het scorebord. Antwerp won met 0-1 van KV Kortrijk dankzij een goal van Refaelov.

Club wint stadsderby en vergroot voorsprong op KAA Gent

Cercle Brugge verloor met 2-1 van Club Brugge, maar is gered door de nederlaag van Waasland-Beveren. De Vereniging was na 12 op 12 vol vertrouwen voor de Brugse derby, maar na 39 minuten opende Vanaken de score voor blauw-zwart. Diatta zette de 2-0 op het scorebord, Kylian Hazard scoorde nog voor Cercle.

Waasland-Beveren blijft laatste in de stand met 20 punten, KV Oostende is voorlaatste met 22 punten. Met 23 punten en twee gewonnen matchen meer dan Waasland-Beveren is Cercle Brugge zeker van het behoud. Op de laatste speeldag gaat KV Oostende op bezoek bij Cercle Brugge, Waasland-Beveren ontvangt dan AA Gent. Koploper Club Brugge loopt na de zege tegen Cercle Brugge uit tot 15 punten op nummer twee AA Gent.