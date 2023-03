Club Brugge is vanmorgen vanop de luchthaven van Oostende vertrokken naar Portugal voor een bijna onmogelijke opdracht. Club moet een 0-2 nederlaag tegen Benfica nog zien om te zetten in kwalificatie voor de kwartfinales van de Champions League.

Benfica is de autoritaire leider in de Portugese competitie. Club verloor dan weer met 3-0 van KV Oostende. Scott Parker is nog steeds de trainer, hij vervangt Skov Olsen en Hendry door de jongeren Spileers en Talbi. Doelman Simon Mignolet hoopt dat Club weerbaarheid toont. Hij is gisteren verkozen tot Brugse poorter, een prijs van de Brugse sportjournalisten voor z'n sterke prestaties van het afgelopen jaar.