Club wint topper op Charleroi

Beide teams gingen er meteen vol tegenaan op Mambourg, wat resulteerde in verschillende kansen. In de 35e minuut mocht Hans Vanaken oprukken met de bal. Zijn knal spatte uiteen op de paal. Aan de overzijde nam Núrio het botsende leer op de slof, Club-doelman Ethan Horvath werd gered door de lat. Ruim twintig minuten voor het einde legde Vanaken breed. Ruud Vormer en Wesley liepen elkaar voor de voeten, maar de Braziliaanse spits vond toch nog de weg naar de netten: 0-1. Blauw-zwart kon slechts tien minuten genieten van de voorsprong. Op voorzet van invaller Clément Tainmont kopte Kaveh Rezaei de 1-1 binnen. In het slot moest Horvath nog een knappe save uit zijn mouw schudden op een schot van Christian Benavente. Uiteindelijk was het Anthony Limbombe die de wedstrijd besliste met een knal in de verste hoek. Daardoor leed het team van Felice Mazzu zijn eerste nederlaag van het seizoen. Club Brugge is nu steviger leider met 21 punten. Charleroi volgt met 17 punten op de tweede plaats.

