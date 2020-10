Club wint vlot tegen Anderlecht

Grootste nieuws naar aanleiding van de clash was de transfer van Rode Duivel Jérémy Doku. De winger van Anderlecht trekt naar alle waarschijnlijkheid voor 27 miljoen euro naar het Franse AS Rennes. In de basis bij Club ontbrak Krmencik wegens blessure, bij RSCA kwam Verschaeren terug in de ploeg.

Na een gelijkopgaand eerste kwartier nam blauw-zwart duidelijk de touwtjes in handen. Vooral Krépin Diatta was erg bedrijvig en de Bruggelingen probeerden hoog druk te zetten. Dat loonde ook. Verdediger Vranjes gaf de bal ietwat schlemielig weg, Club recupereerde hoog en Gouden Schoen Hans Vanaken stuurde Diatta door het straatje. Van Crombrugge had geen verhaal.

Club is baas

RSCA probeerde een vuist te maken, maar werd fysiek overklast door de concurrent. Club heerste en bleef makkelijk standhouden. Met de 1-0 gingen we rusten. Na de koffie mochten Bakkali en doelman Van Crombrugge in de kleedkamer blijven. Gelegenheidsaanvoerder Sambi Lokonga hielp de kampioen meteen een handje na een verkeerde controle in eigen strafschopgebied. Vormer maakte daar gretig gebruik van en ging over het uitgestrekt been van de Anderlechtmiddenvelder. Koud kunstje voor Vanaken, 2-0.

In een overbodige rest van de tweede helft pakte Lokonga nog een tweede gele kaart. Vormer plaatste in de laatste seconden het orgelpunt met een heerlijke krul vanop een ideale afstand op vrije trap. Clement zag dat het goed was. Drie punten, beslissende sterkhouders en met vertrouwen de internationale break induiken. Nadien volgt een cruciale periode met de start van de Champions League-voorronde. Afwachten of er nog iemand vertrekt voor het sluiten van de transfermarkt morgen.