Club wint vlot van Eupen

De eerste helft had weinig om handen. Op een toch merkbaar hobbelig veld in Jan Breydel, had Club het lastig om vaart in zijn spel te krijgen. Eupen zette een goed blok en rekende op de counter, maar kon Simon Mignolet eigenlijk nooit bedreigen.

Een ander verhaal in de tweede helft. Philippe Clement stond 50 minuten onrustig langs de lijn, tot Lang voor de bevrijding zorgde. Kort daarna maakte hij z'n tweede op assist van Charles De Ketelaere. De boeken mochten dicht. Invaller David Okereke legde de eindstand vast na een knappe combinatie en een hakje van Lang.

Negatieve voetnoot is de rode kaart voor Vanaken. Na een te zacht passje van Fede Ricca, ging de Bruggeling vol op de enkel staan van Andreas Beck. Brugge kwam echter op geen enkel moment in de problemen.