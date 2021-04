Club YLA verliest van Standard na zwakke prestatie

In het vrouwenvoetbal, de Super League, heeft Club YLA met 1-3 verloren op het veld van Standard Fémina de Liège. Het is al de tweede nederlaag in play-off 1.

Na slechts vier minuten spelen kwamen de vrouwen uit Luik al op voorsprong. Na een vrije trap kwam de bal bij Constance Brackman, zij stond helemaal alleen en kon makkelijk binnentikken. Een kwartiertje later stond het al 2-0. Een foutje in de defensie werd genadeloos afgestraft door Noemie Gelders. In minuut 39 scoorde de nummer 10 van Standard opnieuw. Club YLA ging de rust in met een 3-0 achterstand.

Club Brugge coach Leo Van Der Elst was razend tijdens de rust. Het gebrek aan mentaliteit zat hem heel hoog. Na de donderpreek van de coach kon Standard niet meer scoren. Celien Guns milderde tot 3-1. Een wedstrijd om snel te vergeten voor de Brugse dames.

Club YLA blijft vijfde en laatste in play-off 1. Vrijdag kunnen ze zich herpakken tegen KAA Gent.