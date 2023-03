Anderlecht is de kampioen van de voorbije 5 seizoenen, maar voelt deze keer de hete adem van OHL in de nek. Ook de dames van Club YLA volgen op de voet. Blauw-Zwart miste vorige week nog een ticket voor de bekerfinale en was tuk op revanche. De Brugse dames begonnen met het mes tussen de tanden en dat resulteerde na 36 minuten in een 0-1 voorsprong. Na tal van fouten bij de Anderlechtse verdediging diepte Blauw-Zwart de score uiteindelijk nog uit tot 0-4.