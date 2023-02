Vandaag werd het clubkampioenschap in Deerlijk gereden, het laatste in zijn soort.

Clubkampioenschappen zijn met uitsterven bedreigd, in West-Vlaanderen is er nog maar één: in Deerlijk. Bij The leadout, zo heet het project uit Deerlijk, krijgen de wielrenners nog een kans om zich te tonen.

In elke leeftijdscategorie wordt een wedstrijd georganiseerd: bij de nieuwelingen, junioren, beloften en eliterenners zonder contract.

Volgende week begint het echt, met traditioneel Kuurne-Brussel-Kuurne en Gent-Staden op de zondag van het openingsweekend.