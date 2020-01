Clubsupporters positief over keuze voor Jan Breydel

Hugo Broos: “Eindelijk… Men is al 15 jaar aan het praten over een nieuw stadion. Dat zal zorgen voor meer inkomsten en meer mogelijkheden. ’t Is een hele goeie zaak voor Club."

René Verheyen: “Ik had altijd gedacht dat het de Blankenbergse Steenweg ging worden en nu, tot mijn verrassing, hoor ik dat het Jan Breydel is. Dus als er voldoende ruimte is, is dat natuurlijk ideaal. Maar ik vraag me af waar al die parkeerplaatsen gaan komen."

Veel buurbewoners willen graag wat meer duidelijkheid. Ze hebben vooral vragen over de mobiliteit en toenemende overlast, als het nieuwe stadion straks nog meer supporters zal ontvangen.