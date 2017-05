Meer over dit onderwerp vanavond bij WTV en FOCUS

Als uittredend kampioen Club Brugge zijn landstitel wil verlengen, dan moet het zondag de topper zien te winnen tegen leider Anderlecht. Het wordt een wedstrijd met het mes op de keel, want bij verlies in het eigen Jan Breydelstadion is Anderlecht de nieuwe landskampioen. Dat rampscenario willen de clubsupporters absoluut vermijden. Daarom willen de fans van Club Brugge, net als vorig jaar, opnieuw de spelersbus verwelkomen, om te tonen dat de twaalfde man 100% achter hen staat.