Clubsupporters zwaar teleurgesteld na wanvertoning

Veel supporters verlieten al vroegtijdig het stadion, de meesten ontgoocheld door de vertoning en sommigen boos. Vooral coach Clement kon met zijn opstelling op weinig begrip rekenen. "Het was niet meer om aan te zien," klonk het voortdurend.

"Het trok nergens op. We kunnen beter. In Leipzig waren we honderd keer beter en vandaag was het niets," zegt een supporter. "Ik denk dat er iets in de kleedkamer fout zit. Ik weet niet wat. Niemand wil precies nog zijn truitje nat maken," vertelt een andere Clubfan.

De verwachtingen voor de wedstrijd waren hoog. Maar het draaide anders uit. En vooral Clement was de kop van jut. "Je gaat nooit in de belangrijkste wedstrijd van dit seizoen en Vormer en Rits uit de ploeg halen. Dat doe je niet," luidt het.

