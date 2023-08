Coach Deila voorzichtig: 'Gaan kwalificatie niet cadeau krijgen'

Club Brugge stoomt zich klaar voor de laatste wedstrijd in de voorrondes van de Conference League tegen het Spaanse Osasuna. Club verzekerde zich vorige week van een goeie uitgangspositie, maar trainer Deila is toch ook op z’n hoede voor de match van morgenavond.

Club Brugge speelt momenteel op een wolk. Zowel in eigen land als in Europa rijgt het de goede resultaten aan elkaar. Coach Ronny Deila kijkt dan ook met het nodige vertrouwen uit naar de tweede ontmoeting met de Spaanse subtopper. "We zijn goed voorbereid. De voorbije week hadden we wat extra rust, wat welkom was na de voorbije acht, negen weken waarin we telkens twee matchen speelden. Er is goed getraind. Nu is het aan ons om morgen alles op de mat te leggen", vertelde de Noorse trainer woensdagnamiddag tijdens een persmoment in het Belfius Basecamp in Westkapelle.

"Fantastische supporters"

Met een 1-2 overwinning op zak kan Club enigszins relaxed aan de terugwedstrijd tegen Osasuna beginnen. De ploeg uit Pamplona won zijn laatste wedstrijd tegen Valencia op een diefje en komt dus ook met vertrouwen naar Brugge afgezakt. "Wij hebben onszelf in een goeie positie gezet maar er vallen natuurlijk nog 90 minuten te spelen en we spelen tegen een goede ploeg. Anderzijds weten wij tot wat wij thuis in staat zijn met onze fantastische supporters achter ons."

Jutgla opnieuw fit

Bij Club raken de Nederlandse verdediger Bjorn Meijer en de Deense middenvelder Casper Nielsen niet speelklaar. De Spaanse spits Ferran Jutgla zit, net als Eder Balanta, wel voor het eerst dit seizoen in de kern na zijn buikspierblessure.