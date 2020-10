Code oranje voor indoorsport is serieuze domper

Indoorsporten, waarbij je onvoldoende afstand kan bewaren, zijn vanaf morgen verboden door code oranje. Het nieuws is zowel sportief als financieel een domper voor heel wat clubs in lagere klassen. Over topsportwedstrijden is nog geen duidelijkheid.

Voorlopig geen wedstrijden meer en ook geen trainingen bij vrouwenvolleybalteam Vlamvo Vlamertinge. De speelsters zijn ontgoocheld, al is er ook begrip voor de beslissing. Afgelopen weekend zijn maar drie van de zes wedstrijden in de reeks afgewerkt door positieve testen bij heel wat speelsters. Toch is het verbod op indoorsporten waarbij je geen anderhalve meter afstand kan houden een fameuze streep door de rekening. Quote Henri Mahieu voorzitter Vlamvo Vlamertinge Dat betekent geen inkomsten hé. Als er niet gespeeld wordt, komt er ook geen volk naar de kantine. Dat kan op termijn voor problemen zorgen. Een maand is overbrugbaar. Gelukkig laten onze sponsors ons niet vallen.