Colbrelli wint loodzware helleklassieker voor indrukwekkende Vermeersch, Lampaert vijfde

De Italiaan Sonny Colbrelli (Bahrain-Victorious) heeft zondag de 118e editie van Parijs-Roubaix gewonnen. De Europese kampioen haalde het in een sprint met drie voor de verrassende youngster Florian Vermeersch (Lotto Soudal), die de hele dag in de aanval reed, en de Nederlander Mathieu van der...

Parijs-Roubaix deed zijn naam als "Hel van het Noorden" zondag alle eer aan. In loodzware omstandigheden door de vele regen en de modder toonde Colbrelli zich de beste na een heroïsche uitgave, in een race over 257,7 km getekend door heel wat positiewissels, valpartijen en opgaves.

De Italiaan Gianni Moscon (INEOS Grenadiers) leek in de finale lange tijd op weg naar de zege. Hij versnelde op 53 km van de streep maar werd na een lekke band en een val weer ingerekend door de drie achtervolgers. Die moest hij daarna leeggereden laten gaan. Het trio bleef samen en mocht op de beroemde wielerbaan van Roubaix sprinten voor de zege. Moscon werd op 44 seconden vierde, Yves Lampaert (Deceuninck-Quick.Step) won de sprint voor de vijfde plaats op 1:16. Wout van Aert (Jumbo-Visma) eindigde als zevende, net voor Tom Van Asbroeck (Israel Start-Up Nation).

De 31-jarige Colbrelli volgt op de erelijst Philippe Gilbert op, de winnaar van 2019. Vorig jaar was er door de coronapandemie geen Parijs-Roubaix. Deze 118e editie werd, ook in het kader van de gezondheidscrisis, verschoven van april naar oktober. Colbrelli is de eerste Italiaanse winnaar van Parijs-Roubaix sinds Andrea Tafi in 1999.

