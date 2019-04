Colombiaan vervangt geschorste Lasisi bij BC Oostende

Hij moet bij de landskampioen de afwezigheid opvangen van Elias Lasisi, die een schorsing tot september uitzit na een duw aan de scheidsrechter. Angola, een 25-jarige shooting guard, speelde NCAA met Florida State University en kwam dit seizoen uit in de NBA G-league waar hij speelde voor Lakeland Magic.

"Braian Angola is een veelzijdige shooting guard die het Oostendse roster opnieuw extra diepgang moet geven", stelt de kustploeg. "De Colombiaan wordt eind deze week in Oostende verwacht waarna alles in het werk zal worden gesteld om hem zo snel mogelijk speelgerechtigd te krijgen." Angola ondertekent een contract tot het einde van het seizoen, met optie op een extra jaar.