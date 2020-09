Colpaert en Vyvey (U23) pakken goud op EK roeien

Na de kwalificaties van gisteren en de halve finales van vanmorgen, wonnen de jonge Belgian Sharks vanmiddag goud. Colpaert reageerde na de winst: "We hebben heel veel getraind voor deze overwinning. Zeker met de COVID-19-situatie, die alles wat moeilijker maakte. We wisten niet goed te verwachten van deze competitie."

In de finale hielden ze Duitsland (2de) en Frankrijk (3e) achter zich. De eerste wedstrijdhelft van de A-finale werd gedomineerd door België en Duitsland en in de tweede wedstrijdhelft maakten de Belgen hun favorietenrol meer dan waar en roeiden ze naar de titel Ze finishten met een tijd van 06.26.86.

In the BLM2x, a very good win for the Belgian crew of Marlon Colpaert and Tibo Vyvey, with a close battle for podium places between Germany and France.#Duisburg2020 #europeanrowing #eru23champs

— World Rowing (@WorldRowing) September 6, 2020