Martijn Colson en Dennis Deroey hebben zondag de tweede manche van het BK beachvolley in Kortrijk op hun naam geschreven. Bij de vrouwen ging de zege naar Lisa Van den Vonder en Sarah Cools.

In de finale waren Colson en Deroey met 2-0 (21-16, 21-13) duidelijk te sterk voor de broers Louis en Gilles Vandecaveye, die de openingsmanche in Ieper wonnen.

Van den Vonder en Cools versloegen in de eindstrijd Stephanie Van Bree en Britt Ruysschaert met 2-0: 21-17 en 21-19. Voor Van den Vonder en Cools is het de tweede zege op rij, ook het toernooi in Ieper wonnen ze.