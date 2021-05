Coppejans moet nog één horde nemen tot hoofdtabel

Hij had drie sets nodig tegen de Argentijn Tomas Martin Etcheverry (ATP-219). Het werd 6-7 (7/9), 6-2 en 6-3. "Toch was ik de hele wedstrijd de beste speler" verklaarde de 27-jarige Oostendenaar. "Maar ik heb mijn kansen niet altijd benut."

Vrijdag neemt Coppejans het om een plaats op de hoofdtabel op tegen het Colombiaanse tweede reekshoofd Daniel Elahi Galan (ATP-106). "Ik heb nog nooit tegen hem gespeeld, maar weet dat hij in vorm is. Hij won onlangs het Challenger in Heilbronn en klopt op de poort van de top honderd. Het wordt een moeilijke wedstrijd, maar ik ben zelf ook in vorm. Ik raak de bal goed en ben tevreden over mijn niveau