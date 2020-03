Corona: Belgische volleyballiga start competitie na 3 april niet terug op

Sinds afgelopen donderdag zijn ook alle sportactiviteiten opgeschort. Tot wanneer is echter niet overal even duidelijk: "In bepaalde clubs mag er niet meer getraind worden tot 19 April. In andere moeten of willen de buitenlandse spelers zo snel mogelijk terug bij hun familie zijn," klinkt het.

"Het Kampioenschap eind April hervatten zonder competitievervalsing is dan ook praktisch onmogelijk. De Liga Clubs hebben gekozen voor zekerheid boven onzekerheid, voor burgerschap boven eigenbelangen. Daarom zal de Liga competitie na 03 April niet terug opgestart worden.

Symbolisch zou er voor dit seizoen geen Kampioenstitel uitgereikt en geen ranking opgemaakt worden. Omdat de competitieformule op die manier in elkaar zit dat enkel diegene die de eindmeet bereikt, na verschillende fases, de titel krijgt. Maar ook om seizoen 2019-2020 nooit te vergeten.

De Liga zal in goede verstandhouding met de Federatie en afwachtend wat de CEV zal beslissen, afspreken hoe de Europese tickets zullen verdeeld worden. In de sport is dit van groot belang, voor ons als vaandeldragers van het Belgisch Volleybal, is dit vandaag secundair."