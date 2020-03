Corona: ook sportwereld zwaar getroffen

Ook de sportwereld ontsnapt niet aan de maatregelen tegen het coronavirus. Gisteren was er nog onduidelijkheid over het profvoetbal en de grote wielerwedstrijden, maar ook die zijn nu allemaal afgelast.

Alle voetbalwedstrijden zijn tot 3 april verboden. De competities worden on hold gezet, maar kunnen misschien wel later hervat worden. De eenmalige evenementen, zoals de koersen, zijn voorlopig de grootste dupe. Gisteren was er nog onduidelijkheid, nu mogen alle West-Vlaamse voorjaarskoersen er een kruis over maken.

Dat betekent dat Nokere Koerse, Bredene-Koksijde Classic, de Omloop van de Westhoek voor vrouwen, E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen niet zullen doorgaan. Voor de Omloop van de Westhoek in Ichtegem komt deze nieuwe afgelasting dubbel hard aan. Vorig jaar gooide storm roet in het eten, en nu gaat de koers dus voor het tweede jaar op rij niet door.