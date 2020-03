Coronadreiging: Geen Gent-Wevelgem en geen E3?

In het wielrennen betekent dat mogelijk dat E3 Harelbeke en Gent-Wevelgem niet doorgaan. Dwars door Vlaanderen (1 april) en de Ronde (5 april) blijven voorlopig buiten schot. Het voetbal in de Jupiler Pro League gaat door omdat het geen publieksevenement is en perfect achter gesloten deuren kan gespeeld worden. De bekerfinale is reeds uitgesteld.

De wielerbond houdt wel nog een stok achter de deur en wil vanavond beslissen of alles kan doorgaan. Mochten de wedstrijden niet doorgaan is dat een heuse klap voor de organisators van wielerwedstrijden, concreet gaat het om:

15 maart: Omloop van de Westhoek

18 maart: Nokere Koerse

20 maart: Bredene Koksijde Classic

25 maart: Driedaags Brugge- De Panne

27 maart: E3 BinckBank Classic

29 maart: Gent-Wevelgem

Annulatie E3 Harelbeke komt hard aan bij organisatiecomité

De 63e editie van de E3 Harelbeke (WT) gaat niet door op 27 maart, nadat wegens de uitbraak van het coronavirus de beslissing viel dat alle publieksevenementen in regio Vlaanderen niet mogen plaatsvinden. "Deze beslissing komt hard aan", zeggen de organisatoren.

"Natuurlijk hadden we met dit scenario rekening gehouden, maar toch. Het was alsof je met de Lotto speelt. Je hebt dan kans om te winnen of om niets te behalen. Wij hadden gehoopt dat we alsnog konden koersen, zelfs zonder onze trouwe VIPS. Ook al zijn het deze laatsten die de wedstrijd financieel ondersteunen", zegt organisator Jacques Coussens.

Deze afgelasting brengt zonder twijfel een financiële kater met zich mee. "We moeten nu eerst een inventaris maken en kijken wat de kosten zijn. Wij konden ons tegen dit alles ook niet verzekeren. Niemand had dit voorzien. We zitten nu met een pak vraagtekens. Een andere datum aanvragen? Ik zou het niet weten. Wij organiseren als hobby en dan krijg je zoiets. Maar ik blijf erbij de gezondheid prioritair is. Ik wil het niet op mijn geweten hebben dat iemand ziek wordt omdat hij bij ons naar de koers is komen kijken. Dit doet pijn. Afwachten wat het worden zal en hoe we dit gaan afhandelen. Elke dag werd het beetje per beetje slechter, maar dit valt me toch zwaar", besluit Jacques Coussens.

