Coucke blijft tot 1 maart bij KV Oostende

Marc Coucke blijft tot 1 maart voorzitter van KV Oostende. Dat maakte hij deze namiddag bekend op een druk bijgewoonde persconferentie in Anderlecht.

Marc Coucke wordt vanaf 1 maart voorzitter van Anderlecht. Dat betekent ook dat hij op die dag het voorzitterschap van KV Oostende neerlegt. In die tijd wil hij bij KV Oostende een gelijkaardig overnameproces begeleiden als dat van Anderlecht.

"Oostende is en blijft de club van mijn hart, ik ben sinds mijn vijf jaar supporter. Maar mijn groeiende ambitie dreigde een ongezonde situatie te creëren bij de club. Ik ben ontroerd door de reacties, ook al zijn dat er vaak van ontgoocheling en woede. Dat toont aan dat er rond KV Oostende een groep van supporters en sponsors is die nauw verbonden is met de club"

De integrale persconferentie