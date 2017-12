Coucke kiest Anderlecht boven KVO

Marc Coucke koopt Royal Sporting Club Anderlecht. In België mag je geen geen twee clubs bezitten, Marc Coucke zal het voorzitterschap van de kustploeg doorgeven, aan wie is nog niet duidelijk.

"KVO in goede handen doorgeven"

In een eerste reactie op twitter toont Marc Coucke zich erg trots, hij laat ook weten dat hij fan blijft van KV Oostende maar dat hij de kustploeg zal moeten doorgeven. De 52-jarige Coucke werd in 2013 eigenaar en voorzitter van KV Oostende. Maar nu moet hij dus afscheid nemen van KV Oostende.

Zeer fier op en ambitieus met @rscanderlecht !! Samen met bestuur, fans, sponsors en team op naar mooie tijden!

Natuurlijk blijf ik Kvo-fan, zal ik @kvoostende in goede handen doorgeven!

Mooie toekomst voor beiden, elk op zijn (hoog) niveau, vrijdag persconferentie. — Marc Coucke (@CouckeMarc) December 20, 2017

Vrijdag meer uitleg

RSC Anderlecht heeft dus besloten om exclusieve onderhandelingen te voeren met KV Oostende-voorzitter Marc Coucke voor de overname van de club. Vrijdag om 15 uur geven ze tijdens een persconferentie meer uitleg. "De Raad van Bestuur heeft alle ontvangen biedingen grondig bestudeerd. Na dit onderzoek heeft de RVB unaniem besloten om exclusieve onderhandelingen te voeren met de heer Marc Coucke", zo klinkt het in een persbericht.

"In het kader van dit akkoord blijven enkele aandeelhouders aan boord om de verankering van de club te verzekeren. Het doel blijft om de onderhandelingen af te handelen voor het einde van het jaar."

#RSCA heeft een akkoord bereikt met Marc Coucke omtrent de overname van de club.

RSCA a trouvé un accord avec Marc Coucke concernant la reprise du club. — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) December 20, 2017

Belgische voetbalbond wacht af

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) reageert afwachtend op het woensdag uitgebrachte nieuws over Marc Coucke, die een gooi doet naar het hoofdaandeelhouderschap bij RSC Anderlecht. Het bondsreglement verbiedt een entiteit om eigenaar te zijn van twee clubs die in dezelfde competitie actief zijn. "Anderlecht is nog niet verkocht, dus voorlopig is er nog geen reden om in te grijpen. We volgen het dossier op", zei Stefan Van Loock van de KBVB.

