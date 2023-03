Crisis bij Club - Rik De Mil: "Als hier nieuwe coach staat neem ik oude rol weer op"

"Ik zit hier negen jaar. En het belangrijkste is nu dat ik naar zondag focus en dat Club Brugge terug naar boven kan kijken en terug met overwinningen kan aanknopen. Als zou blijken dat het langer zou zijn, dan denk ik ook dat ik die uitdaging absoluut zou willen aangaan. Maar als blijkt dat er volgende week een nieuwe coach staat, dan neem ik terug de rol die ik had."

Geen wolligheid bij Rik De Mil maar een trainer die duidelijk zegt waar het op staat vanmiddag, op de persconferentie voor de match tegen Standard. Dat is misschien ook wat de spelers nodig hebben na twee maanden Scott Parker. "Moet je van mij verwachten dat ik het volledige team ga omvormen? Neen, neen. Maar ik hoop dat we duidelijkheid kunnen brengen. Dat we terug de rust kunnen brengen in het hoofd van de spelers zodat ze maar aan één ding moeten denken. En dat is er voluit voor gaan zondag."

Groepsgesprek

Er was wel een groepsgesprek. Want het is niet enkel de trainer die voor het resultaat zorgt. "Het is te gemakkelijk om alles op coaches te gaan afschuiven," zegt De Mil. "Ik denk dat spelers daar zeer goed van bewust zijn. Maar het is aan mij, aan ons,... want het gaat om de hele club, dat wij hen de tools kunnen geven om opnieuw te shinen op het veld."

En dat moet alvast zondag gebeuren tegen Standard. Minstens één keer onder Rik De Mil.

Herbekijk hier de persconferentie: