Cross Bredene zoekt opvolger voor van Aert

Parcoursbouwer Paul Herijgers schudde er een gloednieuwe 2,5 kilometer lange omloop uit zijn mouw. Publiekstrekkers in de kustgemeente zijn Wout van Aert en Mathieu van der Poel.

"Het parcours aan en rond het Meeting en Eventcentrum Staf Versluys in de Kapelstraat spaarde de renners nog ietwat", legde Herijgers uit. "Ik deed dat bewust destijds omdat er veel crossen waren in deze periode, maar nu hoor ik de renners alsmaar vragen - smeken zelfs - om modder en zwaardere omlopen. Wel, ze gaan vrijdag op hun wenken bediend worden, wees daar maar zeker van. Het gloednieuwe parcours is een mix van technische passages met modderstroken geworden. En er werden eveneens enkele heuveltjes of grasduinen opgenomen in de omloop. Na de start gaat het direct de weide in waar ook al direct een grasduin ligt. De eerste van vijftien in totaal. Na het bruggetje, dat vrij smal is, bedraagt de afstand tot de eindmeet amper 300 meter. Wie daar goed zit, maakt veel kans op de zege. Mathieu van der Poel zal tevreden zijn met de technische stroken op het parcours en Wout van Aert zal ook wel blij zijn met al die modderpartijen. Bovendien rijden voor de profs ook nog eens de nieuwelingen, junioren en de vrouwen waardoor de ondergrond fiks zal omgewoeld worden. Het wordt best pittig dat staat nu al vast."

Wout van Aert haalde het vorig jaar voor Laurens Sweeck. Gianni Vermeersch werd derde. Bij de vrouwen ging de zege naar de Nederlandse Thalita de Jong, die Ellen Van Loy en Jolien Verschueren achter haar liet.