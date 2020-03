Custovic leidt eerste training bij KVO

Custovic keert terug naar KVO, de ploeg die hij destijds na het vertrek van Vanderhaeghe van onderin naar de veilige middenmoot loodste. Op zijn vraag wordt Franck Berrier -oude bekende bij KVO- zijn assistent, maar die stond bij de eerste training vanmorgen nog niet op het veld. Berrier wordt pas eind deze week verwacht. "Ik ben heel blij om hier terug te keren", aldus Custovic. "Ik heb me altijd goed gevoeld in Oostende en de band met de spelers, de omkadering, het personeel en de fans was ook altijd opperbest. Het deed me pijn om KVO onderin te zien staan, maar ik zal mijn uiterste best doen om de komende twee wedstrijden tot een goed einde te brengen."

Bekende spelersgroep

De spelersgroep is voor Custovic trouwens niet helemaal nieuw: een handvol spelers, zoals Brecht Capon, Ronald Vargas en Michiel Jonckheere, waren er al toen Custovic KVO een eerste keer leidde. (lees verder onder video)