Cycling Vlaanderen stoomt meisjes klaar voor de koers

Het project #Zijaanzij moet jonge meisjes op de koersfiets krijgen. En op termijn een antwoord bieden op de Nederlandse dominantie in het vrouwenwielrennen. In enkele weken tijd maakt een volledig vrouwelijke omkadering 74 Vlaamse meisjes tussen de 12 en de 18 jaar klaar voor competitie. Wij fietsen mee in het wiel tijdens de eerste wegtraining in Oostende.

Aan de kust leren de meisjes waaiers trekken in de wind, later kunnen ze zich ook uitleven op klimmetjes. Zo komen de dames te weten welke koersen hun ding zijn. Tegen de zomer moeten de meisjes klaar zijn voor hun eerste wedstrijden.