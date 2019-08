Cyclocross Gullegem nu ook live op tv

Dat maakt de organisatie bekend. De betaalzender Play Sports van Telenet zal de wedstrijden van de mannelijke en vrouwelijke profs rechtstreeks uitzenden.

'Het gaat hard voor Hexia Cyclocross Gullegem', zegt de organisatie. 'Na één editie in het B-circuit werd begin dit jaar een succesvolle A-cross georganiseerd. Voor de derde editie kan de organisatie opnieuw uitpakken met een primeur. Op 4 januari 2020 zal de wedstrijd van de mannelijke en de vrouwelijke profs voor het eerst live te volgen zijn op de betaalzender Play Sports van Telenet. Ook voor 2021 is er een contract'.

Bijzonder

'Het is nog voorgevallen dat een wedstrijd in de eerste drie jaar live op antenne kwam, maar veelal ging het hier om wedstrijden binnen een regelmatigheidscriterium. Voor een losse wedstrijd als de onze is dit alvast bijzonder en dat hebben we mede te danken aan de piekfijne organisatie van afgelopen jaren en de goede verstandhouding met Golazo sports,' aldus de organisatie van Hexia Cyclocross Gullegem.