Cyclocross Otegem live op Focus & WTV

Traditioneel is de Weversmisdagcross de revanche voor het Belgisch Kampioenschap, daags voordien in Lokeren.

Affiche

Het is voor onafhankelijke crossen zoals Ardooie en Otegem steeds moeilijker om de toppers aan de start te krijgen. In Otegem kampen ze met het probleem dat de meeste renners na het BK op stage vertrekken, en tot overmaat van ramp is er het weekend nadien de wereldbekercross in Benidorm. Joran Wyseure zal er ook bij zijn.

De beloftenwereldkampioen van Fayetteville rijdt op het BK in Lokeren bij de eliterenners. Nadat een blessure de start van het seizoen verbrodde, is hij nu op kruissnelheid gekomen. Otegem pakt voor het eerst ook uit met een G-cross.

Live op je tv

De wedstrijden bij de vrouwen en de mannen zijn op maandag 16 januari live bij ons te volgen vanaf 13u40. Sportjournalist Jeroen Sap en ex-Belgisch Kampioen Klaas Vantornout geven commentaar.