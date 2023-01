De vrouwen beginnen eraan om 13u45, de wedstrijd van de mannen start om 15u. Blikvangers zijn kersvers Belgisch kampioen Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck. Afwachten of we net zoals gisteren op het BK in Lokeren een duel op het scherpst van de snee krijgen. Ook Eli Iserbyt is van de partij in Otegem, net als Gerben Kuypers, de Belgische kampioen bij de elitrenners zonder contract.

Sportjournalist Jeroen Sap en ex-Belgisch Kampioen Klaas Vantornout geven commentaar.