De negenjarige ruin komt uit de stal d'Atom uit Haaltert. Jockey Hanna Huygens loodste het paard al naar de overwinning in Bergen, en deed dat in Kuurne nog eens netjes over, weliswaar na een spannende strijd met Durk M Boko, en Coeur Baroque van Lieven De Groote. Zijn 24ste zege leverde Cyriel d'Atom bijna 3.000 euro op, in totaal zit hij ruim boven de 400.000 euro.