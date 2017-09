Daar is de cross terug: Vanderbeken wint in China

Joyce Vanderbeken uit Zwevegem heeft deze morgen de Qiansen Trophy-cyclocross in het Chinese Peking gewonnen. Er stonden een viertal Belgische dames aan de start.

De eerste veldritten van het seizoen worden niet op Europese bodem maar wel in Azië afgewerkt. Vanderbeken (33), die dit jaar voor het Mahieu-Kona-Vandermeeren Team uitkomt, startte met rugnummer 1 en kwam ook als eerste over de streep. Voor Vanderbeken de eerste UCI-zege uit haar carrière. Serena Gordon en Emily Kachorek (allebei uit de VS) vervolledigden het podium.

Bij de mannen won ook een Belg: Yorben Van Tichelt was daar de snelste. De wedstrijden in het Fengtai-district van Peking gelden als categorie 1-wedstrijden op de UCI-kalender. Nu woensdag volgt in het naburige Yanqing nog een wedstrijd van dezelfde categorie. Ook daar starten Vanderbeken en Van Tichtelt als favorieten.