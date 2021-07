Het is vandaag dag op dag 25 jaar geleden dat streekgenoot Frederik Deburghgraeve als eerste Belg ooit goud won in het zwemmen op de Olympische Spelen van Atlanta.

In de reeksen verbeterde de Roeselarenaar op de 100 meter schoolslag het wereldrecord, daarna won hij het olympisch goud in een tijd van 1.00.60.

Twee jaar later zou hij het goud winnen op hetzelfde nummer op het WK in Perth. In 2000 hing hij zijn zwembroek aan de haak.