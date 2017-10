Verrassing in het damesbasketbal. Want de eerste ploeg van Waregem, meervoudig landskampioen, houdt er na dit seizoen mee op.

De voorzitter, Philippe Delmulle en de verantwoordelijke van het team Francky Waelkens verlaten de club die 28 jaar lang onafgebroken in de hoogste klasse speelde. De club zelf blijft wel bestaan maar zal zo goed als zeker niet meer in de eerste klasse aantreden, omdat het budget daarvoor dreigt te ontbreken door het vertrek van de geldschieter. In 2011 werd Waregem nog landskampioen, dat lukt in totaal drie keer, het won ook twee keer de Beker van België.