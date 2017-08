Damesploeg Essevee vol ambitie

Vrouwenvoetbal zit in de lift. Daar zullen de recente goeie prestaties van de nationale vrouwenploeg, de Red Flames, natuurlijk voor veel tussen zitten. Ook Zulte Waregem barst van de ambities. Het vrouwenteam, dat nu in eerste nationale uitkomt, wil op termijn naar de Super League.

Zulte Waregem komt uit in eerste nationale. Dat is de tweede klasse in het vrouwenvoetbal, na de Super League. Ook Famkes Merkem, de tegenstander in deze oefenpot, zit als tweede West-Vlaamse ploeg in die reeks.

Al blijft er natuurlijk ook kritiek: gebrekkige techniek, een te laag tempo, slechte balaannames en lamentabele passes. Maar daar komt wel echt verandering in. Goeie Belgsiche speelsters, zoals onder andere Tessa Wullaert, trekken naar het buitenland. De ambities bij Zulte Waregem zijn nu al duidelijk. Na een seizoen in de middenmoot wil het onder nieuwe coach Raymond Loose hoger mikken.