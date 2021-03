Dan toch geen beursgang voor Club Brugge?

Volgens de krant wordt de operatie afgeblazen. Het is niet duidelijk of het daarbij om uitstel of afstel gaat.

Er zouden 3.246.750 aandelen aangeboden worden op 26 maart, of 30 procent van het aandelenkapitaal van Club Brugge. Grizzly Sports - het investeringsvehikel van Bart Verhaeghe, Vincent Mannaert, Jan Boone en Peter Vanhecke - blijft de grootste aandeelhouder. Vandaag zijn ze goed voor 94,34 procent van de aandelen. Dat komt neer op een marktwaarde voor Club Brugge, aan de gemiddelde prijsvork, van 229 miljoen euro.