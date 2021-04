Dan toch nog: Guillaume Van Keirsbulck naar Alpecin-Fenix

Na het opdoeken van CCC zat Van Keirsbulck zonder ploeg. De zoektocht naar een nieuw team draaide op niets uit, maar hij bleef trainen. Dat levert hem nu alsnog een contract op bij Alpecin-Fenix, melden diverse media. Van Keirsbulck gaat wel rijden bij het continentaal team, dat geen topwedstrijden rijdt.

Tweede West-Vlaming

Van Keirsbulck is al de tweede West-Vlaming die Alpecin-Fenix alsnog een contract geeft. Na zijn Cofidis-avontuur was ook Julien Vermote zonder contract achtergebleven. Maar ook hij was blijven trainen en kreeg onlangs dan toch een contract bij het team van Mathieu van der Poel.

