Dan toch stadion voor Cercle aan Blankenbergse Steenweg?

"Uit overleg met het stadsbestuur van Brugge en de voetbalploegen Club Brugge en Cercle Brugge is duidelijk dat alle actoren in het Brugse vragende partij zijn voor een remediëring van het initiële plan dat een voetbalstadion en een bedrijventerrein voorziet langs de Blankenbergse Steenweg", klinkt het in het persbericht.

Er komt een aangepast plan dat zal inspelen op de door de Raad van State aangehaalde elementen die tot de vernietiging hebben geleid. Het gaat dan onder meer om de organisatie van de noodzakelijke maximumparkeercapaciteit en de hiervoor voorziene ruimte, een duidelijke maatschappelijke belangenafweging en het inzichtelijker en het verantwoord maken van het ruimtegebruik voor de zone voor stedelijke activiteiten. Ook de zone voor een bedrijventerrein wordt behouden en gemotiveerd vanuit de noodzaak in de Brugse regio.

Burgemeester Dirk De fauw: “We zijn meer dan tevreden dat minister Demir en de Vlaamse Regering op deze wijze dit dossier wil deblokkeren. Niet alleen voor onze beide voetbalploegen maar ook voor de verdere economische ontwikkeling van onze regio is dit cruciaal. We zullen er vanuit de stad dan ook alles aan doen om deze oplossingspiste mee mogelijk te maken.”

