Daniel McLay wint 77e Eurométropole Tour

De 25-jarige Daniel McLay (Fortuneo-Oscaro) heeft zondag de 77e editie van de Eurométropole Tour (1.BC), met start in La Louvière en finish na 188,6 kilometer in Doornik, gewonnen. De Brit haalde het na een sprint met een compacte groep voor Kenny Dehaes en de Fransman Anthony Turgis.

Laatstgenoemde maakte te vroeg het zegegebaar en werd zo nog overruled door McLay en Dehaes.

Het waren Nathan Van Hooydonk en Timothy Stevens die al vrij vroeg in de wedstrijd voor een eerste afscheiding zorgden maar na 30 kilometer koers was weer alles te herdoen. Na 41 kilometer koers muisden acht renners er vanonder. Dat waren Jenthe Biermans, Paul Ourselin, Kenny Molly, Allan Riou, Martijn Budding, Kevin Deltombe, Steven Tronet en Timothy Stevens. In het eerste wedstrijduur werden 49 kilometer afgewerkt en reden de vluchters 3:05 voor het peloton uit en boekten een maximale voorsprong van zes minuten.

Met nog 25 kilometer voor de boeg was weer alles te herdoen en kregen we een hergroepering. Tot Yves Lampaert ging versnellen met Amund Gröndahl, Julien Duval en Daniel Oss. Wat verderop kregen zij versterking van Dimitri Claeys met Angelo Tulik. Onder impuls van de renners van Lotto-Soudal vloeide op 12 kilometer van de finish opnieuw alles samen. Een tempoversnelling van Jean-Pierre Drucker zorgde ervoor dat er even een scheur kwam in het peloton.

In het eerste gedeelte, negentien man sterk, bleef men het tempo opvoeren waardoor al snel duidelijk werd dat de rest van de groep niet meer zou terugkomen. Het bleef heel onrustig in de kopgroep en net onder de rode vod zette Anthony Turgis alles op alles. Hij leek het te zullen halen, rechtte de rug en maakte het zegegebaar maar zag dan respectievelijk Daniel McLay en Kenny Dehaes hem voorbij flitsen.

McLay won eerder dit seizoen al de Trofeo Palma en volgt de Nederlander Dylan Groenewegen op als eindlaureaat van de Eurométropole Tour.