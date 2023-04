Daring Brugge pakt de titel in derde provinciale

In het voetbal kreeg derde provincialer Daring Brugge een nieuwe kans om dit weekend kampioen te spelen. Vorig weekend liep het nog mis tegen Aarsele na een doelpunt in de laatste minuten. Maar zaterdagavond kregen ze dus een nieuwe mogelijkheid, deze keer tegen Dudzele.

Daring Brugge had aan één punt genoeg om volledig zeker te zijn van de titel. De wedstrijd begon met een minuut applaus voor overleden jeugdtrainer Patrick Deketelare. Voor veel spelers van Daring Brugge was het één van hun eerste trainers en ze wilden hem dan ook graag eren met een vroeg doelpunt. Na amper vier minuten zette Vyncke de 1-0 al op het bord. De thuisploeg was duidelijk de gretigste en legde mooie combinaties op de mat.

Na de rust kwam Dudzele met nieuwe truitjes en nieuwe moed uit de kleedkamer, maar kansen creëren bleef moeilijk. Brugge maakte het zelfs af net na rust. Vyncke schilderde eenvoorzet richting Mascaux die het verlossende doelpunt maakte, 2-0.

Daring Brugge werd kampioen met een zege en dat deed heel veel deugd na die gemiste kans van vorige week.