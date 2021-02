De Belgian Lions hebben zich geplaatst voor het EK na zege tegen Denemarken

De Belgische nationale basketploeg bij de mannen heeft zich zaterdag in de Litouwse hoofdstad Vilnius voor de vijfde keer op rij geplaatst voor het EK. In het laatste luik van de voorronde voor het EK 2022 hadden ze genoeg aan een 88-65 (rust: 40-34) zege tegen Denemarken. Retin Obasohan was de...

Nadat de Belgian Lions in november in Vilnius wonnen van Tsjechië (62-90) en verloren van Litouwen (84-71), hadden ze voldoende aan nog één overwinning om zeker te zijn van EK-deelname. De voorronde wordt maandag afgesloten tegen Tsjechië. Dan willen ze in schoonheid afsluiten, zelfs de winst in groep C kan hen niet meer ontsnappen.

Bondscoach Dario Gjergja zal dan geen verslapping dulden tegen Tsjechië, zo zei de bondscoach donderdag al tijdens een videoconferentie. "We gaan niet relaxed spelen tegen Tsjechië. We zullen pas maandagavond ontspannen zijn met de kwalificatie op zak. We moeten in schoonheid afsluiten, dat is belangrijk voor ons imago. Je speelt voor je land, dan kan je niet relaxed zijn." Het EK, met een jaar uitgesteld vanwege de coronapandemie, wordt van 1 tot 18 september 2022 gespeeld in Tsjechië (Praag), Georgië (Tbilisi), Duitsland (Keulen/Berlijn) en Italië (Milaan).

Er zitten vijf spelers van BC Filou Oostende in de ruime kern van de Belgian Lions.