De Cuyper en Vermeylen winnen Zwintriatlon

Zwaar weer aan de kust dus wordt de zwemproef over 1500 m in zee geannuleerd, de omstandigheden zijn onvoldoende veilig om er te zwemmen. Een extra loopproef van 5 km komt in de plaats. Na dat loopnummer krijgen we vier leiders in het fietsonderdeel, over 40 km. Twee teammakkers uit het SMO-Scott, het Meetjeslandse triatlonteam: Simon De Cuyper (40) en Alexis Krug (46). Sander Heemeryck (118) ook en Christophe De Keyser (7), die er even later van onder muist. De man uit Overijse wil een zo groot mogelijke voorsprong tijdens het fietsen opbouwen, al gaan de hemelsluizen boven Knokke volledig open.

De Keyser begint ook als leider aan de 10 km-loopproef, maar Kjel De Hertog (28) en Nick Thijs (20) hebben zich intussen bij de drie anderen gevoegd. Met zijn vijven gaan ze dus in de achtervolging op de man vooraan, Christophe De Keyser.

Simon De Cuyper (40) is één van die vijf, hij is een uitstekend loper. De voorsprong die De Keyser opbouwde tijdens het fietsen is niet groot genoeg. Na 5 km, heeft ie De Keyser te pakken, De Cuyper wordt zo de nieuwe leider. Het is een mooie strijd tussen De Cuyper en De Keyser, maar de 35-jarige Simon De Cuyper is de duidelijk snelste loper, hij pakt de zege in de Zwintriathlon voor Christophe De Keyser. Derde wordt Sander Heemerijck (118).

Bij de vrouwen wint deze Belgisch Kampioene Jolien Vermeylen uit Averbode (1004).